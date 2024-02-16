ميقاتي: على إسرائيل وقف عدوانها ضد لبنان وتنسحب من أرضنا المحتلة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن بلاده ملتزمة بالقرارات الأممية وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها على الجنوب.

وشدد على ضرورة أن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، وذلك وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".