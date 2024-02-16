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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار السلع داخل معرض أهلا رمضان 2024.. اعرفها

صدى البلد

انطلق معرض أهلا رمضان، أمس الخميس، 15 فبراير 2024، ويتاح فيه جميع السلع التموينية والغذائية واللحوم المجمدة والطازجة، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لمعرض أهلا رمضان 2024.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لطرحها بمعارض أهلا رمضان 2024، حيث سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تموينى و43 ألف طن زيت تموينى، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

ويستعرض صدى البلد أسعار السلع داخل معرض أهلا رمضان 2024 كالتالي:

  • كيلو السكر المعبأ يسجل 27 جنيها
  • كيلو المكرونة المعبأة يسجل  20 جنيها
  • سعر زجاجة الزيت يسجل من 40 إلى 45 جنيها
  • سعر كيلو الأرز يسجل من 20 إلى 25 جنيها
  • كيلو الجبنة النباتي يسجل 56 جنيها
  • كيلو الدقيق يسجل 23 جنيها
  • كيلو البلح يتراوح من 30 إلى 60 جنيها
  • سعر كيلو عين الجمل يسجل  280 جنيها
  • سعر كيلو الكركديه بكل أنواعه يتراوح بين 200 إلى 240 جنيها
  • كيلو الفول البلدي يسجل 28 جنيها
  • كيلو جوز الهند الوسط يسجل  180 جنيها
  • لفة التمر هندي يسجل 37 جنيها
  • لفة قمر الدين يسجل 30 جنيها
  • كيلو الزبيب يتراوح بين 140 إلى 180 جنيها
  • أماكن وعناوين معرض أهلا رمضان 2024

يستعرض صدى البلد أماكن وعناوين معرض أهلا رمضان 2024،  داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

أماكن منافذ البيع في محافظة القاهرة

  • السيد زينب: شارع السد بمنطقة الموردي
  • طره: شارع مصر حلوان الزراعي.
  • التبين: شارع الصفا والمروة كورنيش النيل
  • حلوان: شارع رجيلة عزبة الولدة
  • مصر القديمة: شارع إثر النبي بمنطقة عين الصيرة
  • مصر القديمة: ميدان الباشا
  • المقطم: ميدان النافورة الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال
  • البساتين: بجوار شركة الكهرباء
  • المعادي: ميدان الحرية
  • الموسكي: في المنطقة الغربية

أماكن منافذ البيع في محافظة الجيزة

  • شمال الجيزة: إمبابة
  • الهرم: ترعة المنصورية
  • العياط: شارع شكري القواتلي
  • البدرشين: شارع بورسعيد
  • المنيب: شارع المدرسة
  • 6 أكتوبر: منطقة خدمات الحي 11 و12
  • العجوزة: ميدان أرض اللواء
  • فيصل: أرض المطاحن بشارع الملك فيصل
  • كرداسة: منفذ بجوار المدينة في كرداسة
  • أبو النمرس: مركز أبو النمرس

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