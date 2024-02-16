500 ألف جنيه خسائر.. إخماد حريق بمزارع مواشي في كفر الزيات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بعدد من مزارع المواشي بقرية قصر بغداد إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء مما تسبب في نفوق 3 رؤوس مواشي وكبد مالكيها خسائر مالية تصل إلي 500 ألف جنيه.



كما دفعت الأجهزة الأمنية بنحو 3 سيارات مطافئ مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بوقوع حادث المشار إليه .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

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