عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

500 ألف جنيه خسائر.. إخماد حريق بمزارع مواشي في كفر الزيات

حريق مواشي الغربية
حريق مواشي الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بعدد من مزارع المواشي بقرية قصر بغداد إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء مما تسبب في نفوق 3 رؤوس مواشي وكبد مالكيها خسائر مالية تصل إلي 500 ألف جنيه.

txt

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعتمد 5 مراكز تدريبية بجامعة طنطا


كما دفعت الأجهزة الأمنية بنحو 3 سيارات مطافئ مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بوقوع حادث المشار إليه .

txt

«جوالة حلوان» يحصدون المركز الأول بالدورة الكشفية القمية الـ31 للجامعات المصرية بـ«طنطا»


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

FB_IMG_1708098567322
FB_IMG_1708098567322
FB_IMG_1708098562969
FB_IMG_1708098562969
FB_IMG_1708098580380
FB_IMG_1708098580380
FB_IMG_1708098571360
FB_IMG_1708098571360
FB_IMG_1708098550099
FB_IMG_1708098550099
FB_IMG_1708098552501
FB_IMG_1708098552501
FB_IMG_1708098556308
FB_IMG_1708098556308
الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الأجهزة الامنية إصابات بشرية إخماد نيران حريق أجهزة الأمنية قوات الحماية المدنية بالغربية قوات الحماية المدنية كهربائى عات المصرية دون وقوع إصابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهزم الأهلي 5-1 في قمة الناشئين

6.5 طن و10 أفدنة بانجو وترسانة أسلحة| تفاصيل الكشف عن جزيرة المخدرات بقلب النيل

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

تبدأ من 70 ألف جنيه| مفاجأة في رواتب جهاز منتخب مصر.. القائمة الكاملة للمرتبات

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

بنسبة 100%.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن رحيل محمد صلاح للسعودية

أول تعليق من شوبير بعد تعادل الأهلي وشباب بلوزداد في «دوري الأبطال»

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يستعرض تقريرا عن دورة "تدريب المدربين" بالسعودية

ترشيحاتنا

انقطاع المياه يؤثر على 4 قرى في الواسطى لمدة 10 ساعات

مياه الآبار شريان الحياة لـ البدو قاطني التجمعات الصحراوية في مطروح

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

فيديو صادم.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير بها إلى الشرطة| جريمة شرف

6 أطفال وحلم مزعج .. أبرز تصريحات دينا الشربيني مع محمود سعد

ما تسبهاش فى الشارع.. الشرطة هتلم السيارات وتبعهم بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفيديو جديد

طعمها حكاية.. طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ