مبابي يبلغ الجميع في باريس سان جيرمان برحيله نهاية الموسم

تأكد رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان، بعد إبلاغ ناصر الخليفي رئيس النادي بقراره بالرحيل بعد نهاية الموسم الحالي.

استحوذ مبابي على عناوين الصحف العالمية منذ يوم أمس الخميس، بعدما تم تداول تقارير تفيد بإبلاغه للخليفي برغبته في المغادرة بعد نهاية عقده في 30 يونيو.

ووفقًا للشبكة الفرنسية "آر إم سي سبورت"، أعلن مبابي لزملائه صباح الجمعة، قبل بدء التدريبات، أنه سيغادر رسميًا بعد نهاية الموسم.

وأوضحت الشبكة أن لاعبي باريس أصبحوا على علم رسمي بقرار اللاعب، بعد أن قرر مبابي إبلاغ رئيس النادي أولاً بهذا القرار.

وأُفيد أن الجميع كان حاضرًا، وأن كلمة مبابي لم تستغرق وقتًا طويلاً، إذ استقبلتها زملاؤه بترحيب، ولا يبدو أن هذا الإعلان أثار استغراب الفريق.

وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في بداية الموسم الجديد.

من جهتها، أكدت الشبكة أنه لا يوجد اتفاق كامل حتى الآن بين اللاعب وريال مدريد، لكن التفاؤل داخل النادي الملكي يتزايد، حيث يستعد اللاعبون بالفعل لقدومه.