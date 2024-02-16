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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تصاعد المخاطر.. منح البحارة الحق في رفض المرور بالبحر الأحمر

صدى البلد

تم منح البحارة الحق في رفض المرور عبر البحر الأحمر على متن السفن، وهو ما أكدته اتفاقية الصناعة الجديدة التي أعلنتها نقابة العمال ومجموعات صناعية أخرى.

ويأتي هذا القرار وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث نفذ الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجمات على السفن في البحر.

منذ منتصف نوفمبر، استهدف الحوثيون السفن التجارية باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ في البحر الأحمر، بدعوى التضامن مع الفلسطينيين في صراع غزة ضد إسرائيل.

ومع تعرض البحارة بشكل متزايد لمثل هذه الهجمات، فقد تم التوصل إلى اتفاقيات لتزويدهم بأجور مضاعفة عند دخول المناطق عالية الخطورة. بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر، تم توسيع المناطق المصنفة على أنها "حربية وعالية المخاطر" إلى منطقة جنوب البحر الأحمر من خلال المفاوضات بين البحارة وشركات الشحن التجارية في إطار منتدى التفاوض الدولي (IBF).

وبموجب أحدث ترتيبات الاتحاد الدولي للسفن (IBF)، يتعين على البحارة تقديم إشعار قبل سبعة أيام من دخول المنطقة المحددة ويكون لديهم خيار العودة إلى موقع آخر على نفقة شركة الشحن. وتتضمن الاتفاقية أيضًا تعويضًا يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين، وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ومجموعة التفاوض المشتركة.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 12% من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر، مما يؤكد أهمية ضمان سلامة وأمن الطرق البحرية في المنطقة.

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