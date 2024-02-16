عودة تدفق الغاز الإيراني إلى العراق

كشف السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، اليوم الجمعة، عن وجود اتفاق مع العراق لتزويده بـ 50- 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، مشيرا إلى عودة التدفقات للكميات الطبيعية المتفق عليها بعد انتهاء فترة الصيانة.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) قال آل صادق "إيران تدعم العراق دائما في ملف الطاقة وتقدم خدماتها سواء عبر الغاز المصدر وكذلك تصدير الكهرباء مباشرة".



وقال "في الآونة الأخيرة نفذت إيران عمليات صيانة سنوية في أنابيب الغاز المستخدمة في تصديره العراق و حدث تراجع في التدفقات ولم تنقطع تماما وعادت التدفقات لسابق عهدها".



وأضاف: "هنالك اتفاقا مع العراق يقضي بتصدير 50- 40 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وهو ما تعمل طهران.

وأكد أن الصيف المقبل سيشهد زيادة في الغاز المتدفق إلى العراق.