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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"مشجعي الأهلي" في الجزائر تهدي الخطيب قميص الرابطة

صدى البلد

استقبل محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس بعثة الأهلي في الجزائر، ظهر اليوم وفد رابطة مشجعي الأهلي في الجزائر برئاسة أحمد بن خرفية، وذلك على هامش تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالعاصمة الجزائرية لمواجهة شباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا. 


وحرص أحمد بن خرفية على إهداء الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قميص الرابطة مدون عليه اسمه، وأعرب عن بالغ حزنه لوفاة الراحل الوزير العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي.


 وقال أحمد بن خرفية إن الرابطة تسعد دائما بتواجد الأهلي في بلده الثاني الجزائر، وأن اللقاءات التي تجمع الأهلي نادي القرن في إفريقيا بالفرق الجزائرية تحظى دائما باهتمام بالغ وشعبية جارفة، متمنيا أن يخرج لقاء الأهلي وشباب بلوزداد اليوم بالصورة التي تليق بمستوى الفريقين.


 

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