الحوثيون: اليمن مستمر في منع السفن لحين توقف العدوان الإسرائيلي

أكد الناطق باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، أن قرار تصنيف واشنطن للحوثيين كمنظمة إرهابية اعتبارا من اليوم، يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح، وتريد به الإضرار باليمن؛ دعما لإسرائيل، وتشجيعا لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال عبد السلام، في تصريحات له اليوم: “في موقف المساندة لغزة، ليس اليمن الذي يتأثر بقرار فيتراجع عن موقف مبدئي وإيماني وإنساني”.

وأضاف: أمريكا هي من تشجع وتدعم وتساند الإرهاب العالمي بدعمها إسرائيل ومجيئها إلى بحارنا والاعتداء على أراضينا، ولسنا نحن من ذهب إلى شواطئها وسواحلها،

وأوضح أن: أمريكا إن كانت قد ألِفت واعتادت على استكانة عدد من الأنظمة لسياستها الاستعلائية والإرهابية؛ فذلك لن يكون لها مع اليمن.

واختتم تصريحاته: اليمن مستمرٌ في إسناد غزة بكل الوسائل المتاحة، ومستمرٌ في منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة.