جمال سلامة: أمريكا ضمن الصراع الإقليمي بجانب غزة وروسيا .. فيديو

قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن الحرب العالمية الأولى والثانية بدأت بصراعات إقليمية ، والحروب الإقليمية لا تقتصر على قطاع غزة فقط.

وتابع الدكتور جمال سلامة ، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج " بصراحة " والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن هناك صراع اقليمي بين روسيا وامريكا، وكذالك الصراع الاقليمي في العراق وما تشهده من ضربات أمريكية .

وأردف " سلامة " ، أن هناك حرب موسعة بالشرق الاوسط عنوانها الاساسي " غزة " .

وأكمل " سلامة " أن هناك صراع ابدي بين ايران والولايات المتحدة ، وكذلك الصراع الصيني مع امريكا .