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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: بوتين مسئول عن وفاة نافالني.. ويحث على زيادة التمويل لأوكرانيا

صدى البلد

تناول الرئيس الأمريكي جو بايدن التقارير المتعلقة بوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في تصريحات من البيت الأبيض.

يؤكد بيان الرئيس، الذي ألقاه قبل زيارته المقررة إلى شرق فلسطين بولاية أوهايو، على حاجة الولايات المتحدة إلى توفير التمويل للصراع المستمر بين أوكرانيا وروسيا.

أكد الرئيس بايدن، بعد نبأ وفاة نافالني الذي أبلغت عنه خدمة السجون الروسية، أنه "يتعين على الولايات المتحدة توفير التمويل حتى تتمكن أوكرانيا من مواصلة الدفاع عن نفسها".

حذر بايدن من تداعيات الفشل في تقديم المزيد من المساعدة، قائلا: "إن الفشل في تقديم المزيد من التمويل لن يُنسى أبدا".

وأضاف بحزم: "الساعة تدق". "هذا يجب أن يحدث."

علاوة على ذلك، ألقى الرئيس بايدن المسؤولية عن وفاة نافالني على عاتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أكد بايدن: "لا تخطئوا: بوتين مسؤول عن وفاة نافالني". وأضاف: "بوتين لا يستهدف مواطني الدول الأخرى فقط، كما رأينا في ما يحدث في أوكرانيا الآن، بل إنه يرتكب أيضًا جرائم فظيعة ضد شعبه".

أعرب بايدن عن غضبه إزاء وفاة نافالني، وأشاد بشجاعة المعارض في مواجهة الفساد والظلم في روسيا.

وأشار بايدن إلى أنه "حتى في السجن، كان صوتا قويا من أجل الحقيقة". "كان من الممكن أن يعيش بأمان في المنفى بعد محاولة اغتياله عام 2020، والتي كادت أن تقتله. وبدلاً من ذلك، عاد إلى روسيا - وهو يعلم أنه من المحتمل أن يُسجن، وربما يُقتل إذا واصل عمله. لكنه فعل ذلك على أي حال". لأنه كان يؤمن بشدة ببلده، روسيا".

وفي حين أن الظروف الدقيقة المحيطة بوفاة نافالني لا تزال غير واضحة، فقد أشار زعماء العالم بالإجماع بأصابع الاتهام إلى نظام بوتين. وردد بايدن هذا الشعور، مؤكدا: "لا نعرف بالضبط ما حدث، ولكن ليس هناك شك في أن وفاة نافالني كانت نتيجة لشيء فعله بوتين وبلطجيته".

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