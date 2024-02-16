الكويت.. اجتماع مهم لنائب رئيس الوزراء مع قيادات وزارتي الدفاع والداخلية

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في الكويت، الشيخ فهد اليوسف، قيادات الوزارتين، بوضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل مصلحة.

جاء تصريح الشيخ فهد اليوسف، خلال ترأسه، لاجتماع، مساء اليوم الجمعة بمقر وزارة الدفاع، ضم كبار القيادات بوزارتي الدفاع والداخلية.

وأضاف اليوسف، أن المؤسسة العسكرية يقع على عاتقها اليوم مسؤوليات كبيرة، ومهام جسيمة، تتطلب الالتزام بالتعليمات، والجدية والحزم بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.

وبيَّن أن تطوير قدرات وإمكانيات القطاعات العسكرية في البلاد، يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وشدد علي ضرورة تسخير جميع الإمكانيات، وتذليل مختلف العقبات في سبيل تحقيق الرؤية والأهداف المرجوة.