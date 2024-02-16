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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"ناس بتشد محمد سعد لتحت زي موصلاح".. وائل إحسان يكشف سر بطل اللمبي

قال المخرج القدير وائل إحسان إن الفنان محمد سعد استطاع تحقيق نجومية كبيرة بعد فيلمي اللمبي واللي بالي بالك مشيرا إلى أن الإيرادات كان تتعدي في اليوم الواحد مليون جنيه.

أضاف إحسان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنه لا يحب تكرار الشخصيات التي قام بإخراجها، موضحا: لكن بعد فيلم اللمبي ذهب مع محمد سعد إلى مدينة الإسكندرية وفوجئ بالتفاف الناس حول محمد سعد ونادوا عليه باللمبي وهنا قرر عمل جزء تاني من اللمبي في فيلم اللي بالي بالك. 


وعن أسباب عدم حفاظ محمد سعد على نجوميته الكبيرة مجددا بعد فيلمي اللمبي واللي بالي بالك كشف إحسان:  فيه ناس شدت محمد سعد لتحت زي اللي بيحصل مع محمد صلاح دلوقتي، ويمكن من ضمن عيوب محمد سعد أنه لا يقبل النقد رغم أن لديه طاقة كبيرة في التمثيل. 

الإعلامية ايمان أبوطالب الفنان محمد سعد بالخط العريض إيمان أبوطالب فيلم اللمبي فيلم اللي بالي بالك

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