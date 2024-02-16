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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة اتحاد الألعاب الترفيهية.. ختام ماراثون وادي دجلة لدعم القضية الفلسطينية

صدى البلد

انتهت فاعليات ماراثون الجري والألعاب الترفيهية بمحمية وادي دجلة الذي انطلق صباح اليوم تحت اسم run for Gaza.

نُظمت الفعاليات برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري، ومجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.


وبلغت قيمة جوائز الثلاث مراكز الأولى: 10 آلاف جنيه للمركز الأول، 7 آلاف للمركز الثاني، 5 آلاف للمركز الثالث.

أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بالرياضات الترفيهية التي تلقى إقبالًا كبيرًا من الشباب والعمل على توفيرها لهم في مناخ صحى مناسب لهم، وهو النهج الذي يتبعه الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية.

وأشار أشرف صبحي، إلى أن متابعة الوزارة لأداء الاتحاد الذي يحرز نجاحات عديدة على مستوى البطولات والتجمعات التي يقيمها في مختلف المحافظات، وكذا المشاركة في البطولات الدولية المختلفة.

كما قدم الدكتور أشرف صبحى الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح فعاليات الماراثون، بمحمية وادي دجلة.

وقال أحمد بكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية إلى أن إقامة هذا الماراثون يأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال التواجد في في جميع المحافظات بشكل عام .

ويأمل البكري استمرار زيادة شعبية اللاعبين في تلك الألعاب، وخاصة أن مصر تمتلك العديد من المواهب موضحا، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وضعت خططا لانتشار أنواع مختلفة من الرياضة.

وتحدث سامح عفيفى المدير التنفيذي للاتحاد، أنه سعيد بمشاركة الاتحاد في المارثون لدعم القضية الفلسطينية بقطاع غزة.

كما مدح المدير التنفيذي بالجهود المقدمة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدعم المقدم للأشقاء في قطاع غزة، وكذلك جهود المجتمع المدني المصري.

بينما علق رحاب الفخراني عضو مجلس القبائل المصرية، على التنسيق الجيد من وزارة الشباب والرياضة على المارثون والخروج بشكل رائع.

وشارك في تنظيمه عدة جهات، مثل وزارة الشباب والرياضـة والبيئة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم  والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وشركة تذكرتي، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري.

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