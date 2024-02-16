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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشيوخ يستعد لمناقشة إصدار البنك المركزي عملة جديدة .. تفاصيل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

كشف النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تفاصيل استعداد مجلس الشيوخ مناقشة إصدار عملة جديدة من قبل البنك المركزي خلال الفترة المقبلة. 

أضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في مداخلة لبرنامج الخلاصة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أنه سيتم إطلاق العملة الرقمية ويدعمها الجنيه الورقي، متابعا أن هذا الأمر في غاية الأهمية للاقتصاد القومي وتحت مراقبة البنك المركزي المصري.

وتابع النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذا الأمر يدعم فكرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بنتائج مهمة للاقتصاد.
 

 

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