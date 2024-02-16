كاتب صحفي: الدولة تبذل جهودا ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، إن هناك جهود حقيقية وملموسة تبذلها الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، وبالتالي الحكومة حريصة على وجود هذه الحزم رغم الصعاب التى تمر بها.

أضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الحزم الاجتماعية محاولة لإيصال رسالة للمواطن أنها تحاول قدر المستطاع أن تخفف من آثار الأزمة الاقتصادية التي تضرب المنطقة والعالم، ونحن كنا من أكثر هذه الدول تأثرا بالأزمة العالمية.

لفت عماد الدين حسين، إلى أنه لولا وجود الأزمة ماكانت هذه الحزم الاجتماعية، إذا فإن الدولة تتعامل مع الأزمات وتقف مع المواطن المصري، وهو توجه جيد من الحكومة بأنها تساعد المواطن بقدر ما تستطيع، لأن الأزمة عاتية في المنطقة العربية.