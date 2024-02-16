الولايات المتحدة تعيد الحوثيين إلى قائمة الجماعات الإرهابية الدولية

فرض عقوبات قاسية عليهم

أعادت الولايات المتحدة رسميًا إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية، وفرضت عقوبات صارمة على الفصيل المتحالف مع إيران.

أثارت هذه الخطوة المتوقعة مخاوف في الأمم المتحدة، مع تزايد المخاوف من تداعيات محتملة على الاقتصاد اليمني والسكان المدنيين.

وفي الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن نيتها تصنيف الحوثيين على أنهم "إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص"، بهدف تعطيل الموارد المالية للجماعة وإمكانية حصولها على الأسلحة، لا سيما تلك المستخدمة في هجمات البحر الأحمر أو عمليات الاختطاف.

ومع ذلك، حذر مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن هذه العقوبات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع المزري في الدولة التي مزقتها الحرب، حيث يحتاج أكثر من 18 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.

وردا على القرار الأمريكي، ندد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام به ووصفه بأنه "نفاق صارخ"، واتهم الولايات المتحدة بدعم الإرهاب من خلال دعمها لإسرائيل.

وأكد السيد عبد السلام أن "اليمن يظل ثابتاً في دعمه لغزة بكل الوسائل المتاحة، ويستمر في تقييد السفن الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار".

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن فترة الثلاثين يومًا منذ الإعلان عن إعادة الحوثيين كمجموعة إرهابية كانت تهدف جزئيًا إلى إتاحة الفرصة للمتمردين المدعومين من إيران لتهدئة أعمالهم العدائية.