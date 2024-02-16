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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. الأرصاد تحذر سكان الرياض وبعض المحافظات من طقس سيئ

ارشيفي
ارشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية  إنذارًا أحمر باستمرار حالة الأمطار الغزيرة حتى الواحدة من صباح السبت، مبيناً أنها تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات. 

وذكر المركز أن الأمطار الغزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرَد وجريان السيول إضافةً إلى الصواعق الرعدية، وانعدام مدى الرؤية الأفقية.

بدوره دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات المعلنة، لا سيما الابتعاد عن تجمعات الأمطار ومواضع جريان السيول وبطون الأودية والسدود.

فيما حثّ المرور على الالتزام بقواعد القيادة الآمنة عند هطول الأمطار، وتجنب المراوغة بين المركبات والقيادة بسرعة عالية والقيادة في تجمعات مياه الأمطار وعبور الأودية والشعاب، والحرص على ترك مسافة آمنة.

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