وزير الداخلية الفرنسي يتهم كريم بنزيما بالانضمام للإخوان .. تفاصيل

مضت 4 شهور على الدعوى التي رفعها نجم كرة القدم الدولي كريم بنزيما، ضد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بتهمة التشهير.

وقررت محكمة العدل الفرنسية، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة في أثناء ممارسة واجباتهم، إسقاط شكوى لاعب الاتحاد السعودي ضد دارمانان، أمس الخميس.

لا أساس لوجود هجوم على شرف بنزيما

أرجع المدعي العام ريمي هيتز حكمه إلى أن المحكمة لم تجد أي أساس لوجود هجوم على شرف بنزيما أو سمعته، حسب فرانس برس.

يشار إلى أن دارمانان، الوزير اليميني الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية، كان قد انتقد بنزيما؛ بعدما نشر المهاجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2022، على موقع "إكس" في منتصف أكتوبر 2023، رسالة داعمة لسكان غزة.. وكتب حينها "ضحايا القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل.

وأضاف بنزيما، في تغريدته: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

اتهام بنزيما بارتباطه بالإخوان

زعم وزير الداخلية، أن هذا الموقف يشي بعلاقات بنزيما مع جماعة الإخوان.

وصرح دارمانان حينها، لقناة "سي نيوز"، مثيرا عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "كريم بنزيما لديه علاقة سيئة السمعة مع الإخوان كما نعلم كلنا".