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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تنشر تفاصيل التورط المزعوم لموظفي أونروا في هجمات 7 أكتوبر

صدى البلد

نشرت إسرائيل تفاصيل إضافية بشأن التورط المزعوم لموظفين في وكالات تابعة للأمم المتحدة في هجمات 7 أكتوبر الإرهابية وعمليات الاختطاف. وتم نشر المعلومات، بما في ذلك الأسماء والصور والأدوار المزعومة مع حماس، يوم الجمعة.

وفقاً لإسرائيل، فإن التفاصيل التي تم الكشف عنها تشمل لقطات شاشة يُزعم أنها تظهر اثنين من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في إسرائيل في 7 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، صور هوية لعشرة آخرين مزعومين من أعضاء حماس، إلى جانب وقد قدمت وزارة الدفاع مواقعهم وتورطهم المزعوم في الهجوم.

ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل أي أدلة داعمة لإثبات هذه الادعاءات. ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من هوية الأفراد أو الادعاءات الموجهة ضدهم.

وردًا على ادعاءات إسرائيل، صرح متحدث باسم الأونروا أن أعلى سلطة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تحقق حاليًا في الأمر. ورفض المتحدث التعليق على تفاصيل المعلومات التي قدمتها إسرائيل، مستشهدا بالتحقيق المستمر.

وتكشف المعلومات الأساسية أن إسرائيل قدمت ملفا إلى الأمم المتحدة وحلفاء آخرين الشهر الماضي، تزعم فيه تورط اثني عشر موظفا في الأونروا في هجمات 7 أكتوبر. وأدى ذلك إلى تعليق التمويل من أكثر من اثنتي عشرة دولة للوكالة التي تقدم الخدمات الأساسية لمئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة.

ومنذ ذلك الحين، أنهت الأونروا توظيف عشرة من المتهمين وبدأت التحقيق في هذه الادعاءات. وأكدت الأمم المتحدة وفاة اثنين من المتهمين.

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