عالية المهدى: عدد الحقائب الوزارية كبير ويمكن دمج بعضها

قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، أن أزمة كورونا أثرت على مصر ولكن ليس بشكل كبير لأن العمل كان جاريا.

أضافت عالية المهدي، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير كورونا كان محدودًا على الاقتصاد المصري، حيث إنها أدت لانخفاض معدل النمو وكان لها انعكاس إيجابي في الغاز.

اسواق مفتوحة



أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، أن هناك أسواق مفتوحة في أوروبا وغيرها أمام المنتج المصري ولكن لا يتم استغلالها لوجود عوائق كثيرة تكبل القطاع الخاص.

اختتمت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، أنه يجب تعيين وزير متخصص في الاستثمار،لافتة إلى أن عدد الحقائب الوزارية في مصر كبير ويمكن دمج بعضها.

