أخبار التعليم| جامعة الجلالة تشارك بماراثون خيري تضامنا مع أهلنا في غزة.. 1500 جنيه مكافأة تميز للمعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة القاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تضامنا مع أهلنا في غزة.. جامعة الجلالة تشارك بماراثون خيري

شاركت جامعة الجلالة الأهلية، في الماراثون الخيري الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، تحت عنوان “تضامناً مع أهلنا في غزة”.



مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج يعلن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية

أعلن الدكتور عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، عن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

عميد علاج طبيعي القاهرة: دعم رئيس الجامعة سبب حصول الكلية على الآيزو

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية العلاج الطبيعي على تجديد 3 شهادات أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة من أكبر الشركات الدولية المانحة للأيزو (GICالامريكية) وهي: شهادة الأيزو في نظم إدارة الجودة 9001:2015، وشهادة الأيزو في السلامة والصحة المهنية 45001:2018، وشهادة الأيزو في استمرارية الأعمال 22301:2019، وذلك بعد انتهاء فريق المراجعة الدولية والجهة المانحة للشهادة من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالكلية، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد.

منتخب الملاكمة لجامعة عين شمس يحرز برونزيتين في بطولة الشهيد الرفاعي

شارك منتخب الملاكمة لجامعة عين شمس، في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ51، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

فرصة مثالية للتصوير .. القمر في التربيع الأول بشهر شعبان اليوم

تشهد سماء مصر الليلة، ظهور قمر التربيع الأول لشهر شعبان لعام 1445هـ حيث يعد هذا هو قمر التربيع الأول، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.



1500 جنيه .. مكافأة تميز للمعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة القاهرة

وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بصرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بالجامعة الذين على رأس العمل، تقديرًا لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في العمل خلال الفصل الدراسي الأول والامتحانات.