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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: مصر تؤكد رفضها القاطع تهجير الفلسطينيين

رفح
رفح

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن مصر دائما تؤكد على رفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

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برلماني سابق: سيادة مصر على معبر رفح كاملة

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أضاف الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "إسرائيل تخير الفلسطينيين ما بين القتل بالرصاص أو القتل بالحرمان من المساعدات"، لافتا: " مصر تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء".

أشار: "ليس هناك أولوية أكثر من أولوية الحفاظ على الحياة، لذلك المواطن الفلسطيني سيريد أن ينجو بنفسه من القتل بالرصاص وفي نفس الوقت ليس هناك مساعدات فيبحث عن النزوح لأي دولة".

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