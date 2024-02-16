أستاذ علاقات دولية: مصر تؤكد رفضها القاطع تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن مصر دائما تؤكد على رفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

أضاف الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "إسرائيل تخير الفلسطينيين ما بين القتل بالرصاص أو القتل بالحرمان من المساعدات"، لافتا: " مصر تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء".

أشار: "ليس هناك أولوية أكثر من أولوية الحفاظ على الحياة، لذلك المواطن الفلسطيني سيريد أن ينجو بنفسه من القتل بالرصاص وفي نفس الوقت ليس هناك مساعدات فيبحث عن النزوح لأي دولة".