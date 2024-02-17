حسين دعسة يروي قصة تعليم الأطفال صناعة ورق البردي بمتحف أمريكي

قال الكاتب والأديب الدكتور حسين دعسة، إنه رأى بعينيه اهتمام أحد المتاحف الأمريكية بتعليم الأطفال كيفية صناعة ورق البردي.



وأكد خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" عبر "إكسترا نيوز"، أنه يجب دعم الثقافة بالصناعات الإبداعية الخاصة بها.



وأضاف:" رأيت متحفًا بالولايات المتحدة قرر استضافة فنان مصري، ليعلم الأطفال عن ورق البردي وكيف يتم تصنيعه".



وتابع: “عندما دخلت المتحف.. رأيت تجمعًا للأطفال حوله، يستمعون بشغف لما يرويه من قصص”.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

