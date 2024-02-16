إبراهيم سليمان: تطوير غرف العمليات في مصر بأجهزة ألمانية

قال المهندس إبراهيم سليمان، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «انتجروميد» الألمانية، إنه تم تجهيز غرف العمليات بالمستشفيات المصرية بتقنيات ألمانية حديثة، مشيرا إلى أن هيئة الشراء الموحد ساعدت في إدخال المنتج الألماني لتنفيذ غرف العمليات بالمستشفيات بتقنيات حديثة.

وأضاف إبراهيم سليمان خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن هناك أجهزة طبية حساسة في غرف العمليات؛ لتحمل الاستهلاك العالي في إجراء الجراحات، مؤكدا أن النظام الألماني سيطور الخدمة والعمل الافتراضي في غرف العمليات بمصر.

غرف العمليات

واستكمل المهندس إبراهيم سليمان: هناك تطورات كبيرة في تكنولوجيا غرف العمليات وخاصة الذكية والديجيتال، معلقا: أصبح الآن إمكانية استعراض الأشعة والتحاليل داخل غرفة العمليات خلال إجراء الجراحة، علاوة على استشارة الخبراء في الخارج من خلال تقنية البث المباشر بالمستشفيات الجامعية

واختتم المهندس إبراهيم سليمان: تم تطوير جناح العمليات في مستشفى الشرطة بالعجوزة بالمكون المصري والمنتج الألماني بتقنيات حديثة وأعلى مستويات أمان كهربائي وغازات.