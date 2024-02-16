عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم سليمان: تطوير غرف العمليات في مصر بأجهزة ألمانية

صدى البلد

قال المهندس إبراهيم سليمان، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «انتجروميد» الألمانية، إنه تم تجهيز غرف العمليات بالمستشفيات المصرية بتقنيات ألمانية حديثة، مشيرا إلى أن هيئة الشراء الموحد ساعدت في إدخال المنتج الألماني لتنفيذ غرف العمليات بالمستشفيات بتقنيات حديثة.

وأضاف إبراهيم سليمان خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن هناك أجهزة طبية حساسة في غرف العمليات؛ لتحمل الاستهلاك العالي في إجراء الجراحات، مؤكدا أن النظام الألماني سيطور الخدمة والعمل الافتراضي في غرف العمليات بمصر.

غرف العمليات

واستكمل المهندس إبراهيم سليمان: هناك تطورات كبيرة في تكنولوجيا غرف العمليات وخاصة الذكية والديجيتال، معلقا: أصبح الآن إمكانية استعراض الأشعة والتحاليل داخل غرفة العمليات خلال إجراء الجراحة، علاوة على استشارة الخبراء في الخارج من خلال تقنية البث المباشر بالمستشفيات الجامعية

واختتم المهندس إبراهيم سليمان: تم تطوير جناح العمليات في مستشفى الشرطة بالعجوزة بالمكون المصري والمنتج الألماني بتقنيات حديثة وأعلى مستويات أمان كهربائي وغازات.

 

اجهزة طبية الإعلامي حمدي رزق الجراحات المستشفيات المستشفيات المصرية المستشفيات الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهزم الأهلي 5-1 في قمة الناشئين

6.5 طن و10 أفدنة بانجو وترسانة أسلحة| تفاصيل الكشف عن جزيرة المخدرات بقلب النيل

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

تبدأ من 70 ألف جنيه| مفاجأة في رواتب جهاز منتخب مصر.. القائمة الكاملة للمرتبات

ظاهرتان جويتان.. والأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بنسبة 100%.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن رحيل محمد صلاح للسعودية

أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

ترشيحاتنا

بريطانيا تستدعي الدبلوماسيين الروس بعد وفاة نافالني

انقطاع المياه يؤثر على 4 قرى في الواسطى لمدة 10 ساعات

مياه الآبار شريان الحياة لـ البدو قاطني التجمعات الصحراوية في مطروح

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

فيديو صادم.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير بها إلى الشرطة| جريمة شرف

6 أطفال وحلم مزعج .. أبرز تصريحات دينا الشربيني مع محمود سعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفيديو جديد

طعمها حكاية.. طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ