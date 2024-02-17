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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين دعسة: معرض الكتاب "كارت" يعرف الثقافة المصرية بالدرجة الأولى.. فيديو

حسين دعسة
حسين دعسة

أشاد الكاتب والأديب العربي الكبير الدكتور حسين دعسة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والذي عُقد في الفترة ما بين 25 يناير وحتى 6 فبراير، في أرض المعارض بالتجمع الخامس، ولاقى إقبالا كبيرا من جانب المواطنين.

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وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مكان معرض الكتاب خلال السنوات الماضية هو تحول طبيعي، وأرى أنه استثمار ممتاز وأيضاً "كارت" يعرف الثقافة المصرية الدرجة الأولى، وجسرها الموصول بالعالم العربي من خلال الكتاب قطاع النشر ، وكل الأداوات المنتشرة في هذا القطاع من خلال برنامج ثقافي يقدم على هامش المعرض.


وأضاف :"أنا أذكر في الثمانينات لما كان المعرض في الأوبرا وكانت حتى الادوات اللوجيستية المتعلقة في القواطع وأحياناً كانوا بيخفوا الشبابيك في "برادي" وكان بعض المعروض للدول لازلت أذكرها على الأرض، فبالتالي كانت هذه عملية تحدي حقيقية".

 

وواصل:" إلا أن في أرض المعارض الآن في التجمع الخامس، الأن يعطيني على المستوى الشخصي أثر مهم جداً أن المؤسسة الثقافية في مصر تعمل بشكل جيد وتحاول أتقدم تقدم كل ماهو جديد ومريح".

 

واستكمل:" فالمعرض الأن يحرض المُثقف والذي بالفعل يحتاج إلى التحريض خاصة في حالات التعب والتوتر والمرض القضايا المُتصلة في هذه المسائلة، وكل هذه الإدعاءات كما يقول المُثقفين " بعض المُثقفين يمكن أن يزعلوا مني ولكن أنا أقول أنه إدعاء" لأن في حقيقية الأمر المُثقف يمكن أن يتجاوز كل هذه الأزمات من خلال التفكري الجدي الموازي له من الشارع والمواطنين المجتمع".
 

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