كان عندي 4 سنين.. ستيفاني عطالله تكشف كيف دخلت عالم الفن

تحدثت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله، أنها دخلت عالم الفن عندما كان عمرها 4 سنوات، من خلال إعلان لإحدى شركات مساحيق التنظيف.

وكشفت ستيفاني عطالله، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان مقدمة برنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، كيف دخلت عالم الفن، وقالت إنها كانت تجلس في مطعم بصحبة عائلتها وكانت تأكل «بطاطس»، وفي الترابيزة الأمامية، وفى ذلك الوقت كان هناك طفل يصور إعلان ويأكل شيكولاتة من المفترض أن تقع على ملابسه، ولكنه لم يستطيع فعل ذلك من كثرة البكاء.

وأضافت ستيفاني عطالله أنها ذهبت إلى الطفل وأخذت منه الشيكولاتة وأكلتها وأوقعت منها على ملابسها، فوجدت أحد الأشخاص من الإنتاج يستأذن عائلتي أن أقوم بتصوير الإعلان لمدة ساعة بدلاً من الطفل.

وأشارت ستيفاني عطالله، إلى أنها تنتمي لعائلة موسيقية والدها مهندس ولكن يعزف بيانو ويلحن، ووالدتها مطربة أوبرا ومعلمة فنون، وأخيها عازف كمانجا وساكسيفون، فالموسيقى طول الوقت في العائلة وفي أي مكان فالسينما أساسية والمسرح أساسي.

