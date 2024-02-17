مجدي عبد الغني: الأهلي غاب 50 يوما وعاد بتعادل سلبي

علق الإعلامي مجدي عبد الغني على تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"بعد غياب استمر نحو 50 يوما الأهلي يعود للظهور ولكن بتعادل سلبي مع شباب بلوزداد ويتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط من 4 مباريات".

أعلن مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن عودة الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول وقائد منتخب مصر للملاعب.

وكتب مجدي عبد الغني: "لن يغيب أكثر من ذلك.. كلوب يعلن عودة صلاح وجاهزيته لمواجهة برينتفورد".

يذكر أن محمد صلاح، قد اقترب من العودة للمشاركة من جديد مع ليفربول بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.