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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين دعسة: القاهرة لا تحتاج وزيراً للسعادة.. الشخصية المصرية تسخر من الواقع

حسين دعسة
حسين دعسة

أكد الكاتب والأديب العربي الكبير الدكتور حسين دعسة، أن التحديات في مصر كبيرة ولايوجد اختلاف حول البناء الثقافي، موضحاً أن أهم شئ هو بناء المؤسسات الثقافية.

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حسين دعسة: معرض الكتاب "كارت" يعرف الثقافة المصرية بالدرجة الأولى.. فيديو

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حسين دعسة: بناء الشخصية الإنسانية في أي بلد لا ينفصل عن المؤسسات الثقافية

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عادة في كثير من الدول كان بناء المؤسسة أسهل من مصر على سبيل المثال في الأردن في فلسطين، وفي الخليج العربي، نتيجة أن عدد السكان في هذه البلاد لا تحتاج إلي هذه الأبنية والمؤسسات والمسارح الكثيرة في المهرجانات.

 

وأضاف:"بينما في مصر كان التحدي كبيرا ، وربما التحدي بين المواطنين غير محمُود، ولكن يجب أن ننظر إلي الضرورات والتداعيات السياسية والتيارات المختلفة والأحزاب، وهذا طبيعي ولكنهم لا يستطيعوا أن يختلفوا على المنشأت الثقافية الحضارية مثل المجلس الأعلى للثقافة ومعرض الكتاب".

 وعن تغير طبع المواطنين المصري، أوضح الكاتب الكبير، أن التغيير الذي يحدث هو تغيير منسجم تماماً مع تحولات الدولة، مؤكداً أن التحولات التي تحدث في أي مجتمع نفس التحولات المرتبطة بإستراتيجيات أبعاد ورؤى.

 

واستكمل:"في مصر لا نستطيع أن نقول أننا بحاجة إلي وزير للسعادة، على عكس دول أخرى يوجد بها، وهذا يرجع إلي نوع الرفاهية الذي يقدم للمواطن ، ولكن مصر منحت مواطنيها السعادة من خلال الأفلام والبرامج والمسارح المصرية، وأيضاً الشخصية المصرية، قادرة طوال الوقت على السخرية من الواقع و تحويل أي أزمة إلي ضحك، ولا يمكن أن ننسى أن عديد من المسرحيات التاريخية في مصر كانت تعرض على تلفزيونيات المنطقة العربية بشكل أسبوعي وبعض الأحيان كانت بشكل يومي".

حسين دعسة

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