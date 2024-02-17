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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: ياسر إبراهيم صمام أمان الأهلي وهذا اللاعب غير مفيد

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

أكد  إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن ياسر إبراهيم لاعب الأهلي هو أفضل مدافع في مصر خلال الوقت الحالي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" ياسر إبراهيم هو صمام أمان النادي الأهلي وأفضل لاعب في الفريق في هذا الخط ويتفوق على محمد عبد المنعم".

وأضاف:" لدي تعليق على مستوى طاهر محمد طاهر، للأسف سلبي للغاية ومستواه لا يليق بمستوى لاعب في النادي الأهلي ويفسد هجمات النادي الأهلي وبلا أى خطورة".

وأتم إبراهيم سعيد: "هو لاعب فقط يقوم باختيار أفضل الأغاني للفريق وقت الاحتفالات، مع كامل الاحترام، هو لاعب غير مفيد".

ياسر ابراهيم الأهلى النادي الأهلي

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