إبراهيم سعيد: ياسر إبراهيم صمام أمان الأهلي وهذا اللاعب غير مفيد

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن ياسر إبراهيم لاعب الأهلي هو أفضل مدافع في مصر خلال الوقت الحالي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" ياسر إبراهيم هو صمام أمان النادي الأهلي وأفضل لاعب في الفريق في هذا الخط ويتفوق على محمد عبد المنعم".

وأضاف:" لدي تعليق على مستوى طاهر محمد طاهر، للأسف سلبي للغاية ومستواه لا يليق بمستوى لاعب في النادي الأهلي ويفسد هجمات النادي الأهلي وبلا أى خطورة".

وأتم إبراهيم سعيد: "هو لاعب فقط يقوم باختيار أفضل الأغاني للفريق وقت الاحتفالات، مع كامل الاحترام، هو لاعب غير مفيد".