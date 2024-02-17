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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب المحامين يجتمع بمديري إدارات النقابة لوضع الترتيبات النهائية للانتخابات

صدى البلد

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس، اجتماعا مع مديري إدارات النقابة العامة للمحامين، لمناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بانتخابات مجلس نقابة المحامين 2024، والمقرر أن تجرى في التاسع من مارس المقبل.

وأكد نقيب المحامين، أن الانتخابات سوف تتم بإشراف قضائي كامل يختص بكل ما يتعلق بالانتخابات، مطالبًا مديري الإدارات بضرورة تقديم كل سبل التعاون إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وذلك لإجراء عملية انتخابية نزيهة وتاريخية، تعيد هيبة وصورة النقابة، وتعكس مكانتها المرموقة في المجتمع، وتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية.

وشدد على أن كل الضمانات تم توفيرها لإتمام جميع مراحل العملية على أكمل وجه، وحتى تكون تعبيرا حقيقيا عن نبض الجمعية العمومية وإرادتها، مضيفًا أنه لن يسمح بممارسة أي ضغوطات على موظفي النقابة لتنفيذ تعليمات مخالفة.

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