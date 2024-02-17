سوريا.. هجوم إسرائيلي على بلدة محجة جنوب درعا

أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت نقاطاً ببلدة محجة جنوبي درعا من جهة الجولان السوري المحتل.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت إن إسرائيل نفذت هجمات سرية على خطي أنابيب غاز رئيسيين داخل إيران هذا الأسبوع، ما أدى إلى تعطيل تدفق الحرارة وغاز الطهي إلى المحافظات التي يسكنها ملايين الأشخاص، وفقاً لمسئولين غربيين وخبير استراتيجي عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني.

وكشف المسئولون الغربيون والخبير الاستراتيجي العسكري الإيراني أن هجمات خط أنابيب الغاز التي شنتها إسرائيل تتطلب معرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية وتنسيقاً دقيقاً، خاصة أن خطي أنابيب أصيبا في مواقع متعددة في نفس الوقت.

ووصفها أحد المسئولين الغربيين بأنها ضربة رمزية كبيرة كان من السهل إلى حد ما على إيران إصلاحها ولم تسبب سوى ضرر بسيط نسبياً للمدنيين.

لكن المسئول قال إن القرار أرسل تحذيرا صارخا من الضرر الذي يمكن أن تلحقه إسرائيل مع انتشار الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتصاعد التوترات بين إيران وخصومها، ولا سيما إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال المسئولون الغربيون إن إسرائيل تسببت أيضاً في انفجار منفصل يوم الخميس داخل مصنع للكيماويات على مشارف طهران، ما هز أحد الأحياء وأدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان والنار في الهواء.

لكن مسئولين محليين قالوا إن انفجار المصنع، الذي وقع يوم الخميس، نتج عن حادث في خزان الوقود بالمصنع.

واستهدف الهجوم عدة نقاط على طول خطي أنابيب غاز رئيسيين في محافظتي فارس وجهار محل بختياري يوم الأربعاء.

لكن انقطاع الخدمة امتد إلى المنازل السكنية والمباني الحكومية والمصانع الكبرى في خمس محافظات على الأقل في جميع أنحاء إيران، وفقاً لمسئولين إيرانيين وتقارير وسائل إعلام محلية.