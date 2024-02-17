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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحوث الصحراء يفوز بمشروعين في مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار

صدى البلد

أعلنت الأمانة لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية عن فوز مركز بحوث الصحراء بتمويل مشروعين من أصل 29 مشروع على مستوى الدول العربية حيث فاز الدكتور محمد السيد الحجرى على قبول تمويل مشروع فى مجال الإدارة المثلى لروابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية باستخدام الإبتكارات والحلول القائمة على الطبيعة فى بعض أقطار الوطن العربى بتحالف مشترك بين مصر والعراق والمغرب وتونس وعمان.

كما فاز الدكتور السيد نشيوى بتمويل مشروع فى مجال دراسة واسع المدى للجينيوم والترانسكرتيوم  لإناث النخيل المجهول فى مصر وسوريا وقطر  للكشف عن الجينات الرئيسية المشاركة فى صفات الثمار عالية الجودة  فى الطماطم المعدلة وراثيا  بتحالف مصري سوري وقطري.

وقد صرح الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء أن توحيد الجهود العربية لوضع حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية الزراعية هى الحل الامثل لتحقيق تنمية مستدامة وتشاركية فعاله نظرا لتشابه الظروف البيئية من حيث المناخ الجاف وندرة الأمطار مما يساهم فى مواجهة ظاهرة التصحر فى الدول العربية ووضع حلول مبتكرة للحد منها كما أكد على الدعم الذى يوليه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لدعم شباب الباحثين وتأكيده على ضرورة إتاحة الفرص وتذليل العقبات لتطبيق النتائج البحثية التى توفر حلول حقيقية على أرض الواقع لمشاكل الاستثمار الزراعى وأهمية الاستغلال الأمثل لتلك الحلول فى عمليات التوسع الأفقي والرأسى للتنمية الزراعية.

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