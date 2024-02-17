ولاية أمريكية تبني قاعدة عسكرية لمنع المهاجرين من اجتياز الحدود المكسيكية

ذكرت صحف أمريكية ان ولاية تكساس تقوم ببناء "قاعدة" عسكرية في مدينة إيجل باس، بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

يأتي ذلك في إطار منع الهجرة في جهود يبذلها الحاكم الجمهوري للولاية.

وقال الحاكم جريج أبوت، في مؤتمر صحفي، إن المنشأة ستكون عبارة عن مجمع مساحته 80 فدانا على ضفاف نهر ريو جراندي وتستضيف ما يصل إلى 1800 جندي، مع القدرة على التوسع إلى 2300 جندي.

وعبرت أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، بما في ذلك عدة ملايين عبروا إلى تكساس.

ونشر أبوت الآلاف من قوات الحرس الوطني التي تسيطر عليها الدولة لردع المهاجرين وقام ببناء جدار حدودي مؤقت في إيجل باس باستخدام حاويات الشحن والأسلاك الشائكة.