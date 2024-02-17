تبون : نستشعر على الدوام حجم التحديات التي تنتظرنا

اليوم الوطني للشهيد..

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده وهي ترسخ أقدامها على طريق مسيرتها الوطنية نحو بناء الحاضر والمستقبل بسواعد بناتها وأبنائها عازمة كل العزم على المضي إلى ما يليق برصيدها التاريخي ومجدها العظيم وشعبها الأبي.

جاء ذلك في كلمة وجّهها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم الوطني للشهيد.

وقال تبون أيضا " نستشعر على الدوام حجم التحديات التي تنتظرنا لاستكمالها معا مهما كانت الأشواط والمراحل التي قطعناها والإنجازات والمكاسب التي حققناها بفضل الانخراط الواسع لبنات وأبناء الجزائر في مسار نهضوي وطني متعدد الأبعاد والجبهات فإننا .