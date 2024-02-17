100 عام..وكالة أنباء الشرق الأوسط تكرم الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد

أقامت وكالة أنباء الشرق الأوسط برئاسة الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير حفلا لتكريم رئيس مجلسي الإدارة والتحرير الأسبق للوكالة الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد بمناسبة عيد ميلاد المائة.

حضر الحفل عبد الله حسن رئيس مجلسي إدارة وتحرير الوكالة الأسبق ووكيل المجلس الأعلى الأسبق و عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام و أيمن عيد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة المعاشات ونخبة من القيادات الصحفية والنقابية والعاملين والصحفيين بوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال علي حسن في كلمة خلال الاحتفال أن الأستاذ محمد عبد الجواد هو الأب الروحي للوكالة وبمثابة مؤسسها الفعلي وهو شيخ و كبير الصحفيين وصاحب الايادي البيضاء مهنيا وإنسانيا وله مسيرة تجاوزت الـ٧٧ عاما ارتبطت بالوكالات ولاسيما وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف: ولدت الوكالة على يديه عملاقة كوكالة إقليمية وليست محلية وساهمت "أ ش أ" تحت قيادته في تأسيس سائر الوكالات العربية .

وأضاف "لقد علم أجيالا كثيرة من أبناء وكالة أنباء الشرق الأوسط ان العمل في وكالات الانباء يعتمد على الدقة والسرعة والمصداقية".

وأكد أن الاستاذ علي حسن لقد أصبحت أطبق هذه التقاليد المهنية ونقلت عنه درسا للزملاء ان العمل بالوكالات لا يحتمل أي خطأ، وبالفعل تحقق الوكالة حاليا انفرادات بصورة يومية مع التمسك بالدقة والمصداقية.



ووجه حديثه للأستاذ محمد عبد الجواد قائلاً إن الوكالة تبث اليوم نحو ٦٠٠ خبر يوميا، وكل خبر من هذه الاخبار لو نطق لقال لك شكرا.



وتابع قائلاً لقد تعلمنا منك التميز في الأداء وقوة العلاقة مع المصادر الإخبارية لتصبح الوكالة في الصدارة.



وأشار إلى أن الاستاذ محمد عبد الجواد حصل في ١٩٨١ على ٨٥٠ صوتا من ١٢٠٠ حضروا الجمعية العمومية في انتخابات نقابة الصحفيين وهي أعلى نسبة في تاريخ النقابة حيث تولي منصب وكيلها.



وقال "انت تسكن في قلوب الآلاف من الذين عملوا معك وكل تلاميذك وأسرهم ومازالت حريصا على الحفاظ على التواصل الشخصي معهم.



من جانبه، وجه الاستاذ محمد عبد الجواد الشكر للأستاذ علي حسن ووكالة أنباء الشرق الأوسط والحضور على هذا التكريم.



وقال: لقد سعدت انني شاركت ليس كصحفيّ فقط بل كفاعل في هذه المهنة.



وأضاف" أنا ابن قرية في محافظة سوهاج بصعيد مصر وكنت اول من دخل الجامعة من هذه القرية.

وتابع قائلا "لقد شاءت الظروف أنني كان لي دور في أحداث تاريخيّة من بينها مواقف ساهمت في حدوث زيارة الرئيس الراحل الرئيس أنور للقدس، مشيرا إلى الدور المهم الذي لعبه ولعبته وكالة انباء الشرق الأوسط في هذه اللحظات الحساسة في تاريخ مصر.



وأضاف "لقد استمتعت بهذا العمل الصعب كنت أتوقع الكثير من الإنجازات من قبل الرئيس السادات لولا استشهاده.



من جانبه، قال عبد الله حسن رئيس مجلسي الادارة والتحرير لوكالة أنباء الشرق الاوسط الأسبق إنه لا يمكن إيفاء الاستاذ عبد الجواد حقه.



وأضاف "لقد بدأت العمل تحت قيادته كمحرر عسكري، وقال لي اتنبأ لك بمستقبل كبير في الوكالة وقدم تشجيعا كبيرا لي في بداية حياتي".



وتابع قائلا "لقد كان والد لنا ولكل العاملين بالوكالة حيث كانت الوكالة بمثابة أسرة كبيرة تحت قيادته، منوها بقرار الاستاذ علي حسن تسمية قاعة كبرى باسم الاستاذ محمد عبد الجواد".



وقال الكاتب الصحفي عبد المحسن رئيس محلي إدارة مؤسسة الأهرام إن هذا الاحتفال يجسد الوفاء والإخلاص والتلاحم بين الأجيال في وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الاستاذ عبد الجواد كان حاضرا بقوة في كل انتخابات نقابية.

واعرب عن تقديره للأستاذ عبد الجواد على المستويين الشخصي والمهني، فعلى المستوى الإنساني هو لا يتوقف عن مساعدة الزملاء في حل المشاكل، وعلى المستوى المهني هو صحفي من طراز رفيع وليه رصيد كبير من التجارب ونحتاج للاستفادة منها عبر إصدار كتاب عن مسيرته.



وأضاف "إنه رمز للإعلاميين والصحفيين ويستحق مزيدا من التكريم، وتجربته مهمة للأجيال الجديدة لكي تستفيد منها".

وقال محمد نوار رئيس الاذاعة المصرية إن احتفال اليوم هو احتفال بعظمة مصر وقطعة من كبرياء هذا الوطن وفصل من فصول تاريخ مصر الذي لم يكتب جيدا حتى الان، مشيرا إلى أن تكريم هذا الرجل هو تكريم لجيل مصري وعربي عظيم.

وقالمحمد نجم الكاتب الصحفي في مجلّة أكتوبر إن لكل مؤسسة آباء مؤسسين وهذه هي مكانة الأستاذ عبد الجواد بالنسبة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، والتلاميذ على طريق أساتذتهم حيث أسّس قواعد راسخة للعمل في وكالة أنباء الشرق الاوسط.

وأشار إلى أن الاستاذ محمد عيد الجواد كان حريصا على الانتخابات النقابية، وأن تكون مشاركة الصحفيين بالوكالة قوية فيها.

واشاد بهذا التكريم الذي يقوده علي حسن والذي يتسم بحفاوة عفوية.

ونوه إبراهيم عابدين مدير مكتب صوت أمريكا في القاهرة بدعم الاستاذ عبد الجواد له حتى عندما أعير من الوكالة لصوت أمريكا.

وكالة أنباء الشرق الأوسط تكرم الأستاذ محمد عبد الجواد في عيده ميلاده المائة

وكالة أنباء الشرق الأوسط تكرم الأستاذ محمد عبد الجواد في عيده ميلاده المائة

وكالة أنباء الشرق الأوسط تكرم الأستاذ محمد عبد الجواد في عيده ميلاده المائة

وكالة أنباء الشرق الأوسط تكرم الأستاذ محمد عبد الجواد في عيده ميلاده المائة

وكالة أنباء الشرق الأوسط تكرم الأستاذ محمد عبد الجواد في عيده ميلاده المائة

وكالة أنباء الشرق الأوسط تكرم الأستاذ محمد عبد الجواد في عيده ميلاده المائة

الأستاذ محمد عبد الجواد