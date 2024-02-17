غارة أمريكية بريطانية على منطقة منطقة رأس عيسى اليمنية

شنت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية غارة استهدفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة اليمنية.

كان طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن غارة على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه باليمن.

وفي وقت سابق استهدف الحوثيون السفينة البريطانية " LYCAVITOS " أثناء إبحارها في خليج عدن، وكانت عمليةَ الاستهدافِ بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ أصابتْها بشكل مباشر.

وقال الحوثيون في بيان لهم: مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرينِ الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويُرفعَ الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف: أنه ضمن حقِ الدفاع المشروع عن اليمن العزيز فاننا بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ردا على العدوان الأمريكي البريطاني وتأكيدا على الموقف العمليِ المساند للشعب الفلسطيني.

ودعت كافة الأحرار والشرفاء من أبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية جادة نصرة لإخواننا في قطاع غزة ورفضا للإجرامِ الصهيوني المدعوم أمريكيا وبريطانيا.