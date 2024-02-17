للأسبوع الرابع.. فرق مكافحة الجراد تواصل جهودها في محافظة البحر الأحمر

تواصل فرق مكافحة الجراد في محافظة البحر الأحمر جهودها المستمرة للأسبوع الرابع على التوالي، لمكافحة تدفقات الجراد الصحراوي الأصفر التي هاجمت المحافظة، بعد ان دخلت أسراب هذا النوع الى مدن جنوب البحر الأحمر، وازدادت وتيرتها بشكل كبير رغم جهود القضاء على الأسراب الأولى.

وتمكنت فرق المكافحة خلال الأسابيع الماضية من تحقيق نجاحات ملموسة في القضاء على تدفقات كبيرة لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر، باستخدام قواعد المكافحة الموجودة في عدة مناطق من المحافظة، بالإضافة إلى تعاونها مع فرق من محافظتي قنا وأسوان.

ويرجع زيادة أعداد أسراب الجراد هذا العام إلى عدم مواجهتها داخل السودان بسبب الأحداث الجارية هناك، مما سهل وصولها إلى المناطق الحدودية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتصدي لها، إلا أنه تم رصد ظهور مجموعات جديدة من الجراد بمناطق متفرقة بمدينة مرسى علم.

في سياق جديد، أكد مصدر أن فرق المكافحة تمكنت من الوصول إلى مناطق نائية داخل الجبال بداية من الطريق الساحلي، حيث تعمل على محاصرة ومكافحة الأسراب المتنقلة بشكل فعال.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المعنية تواصل جهودها للتصدي لهذه الأسراب وحماية المزارع والثروة الزراعية من التدمير، وتهيب بالمواطنين توخي الحيطة والحذر والإبلاغ الفوري عن أي تحركات للجراد تحدث في المناطق المحيطة بهم.

وتستمر الجهود المشتركة بين الجهات المختصة لمواجهة هذا التحدي البيئي الذي يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي للمنطقة، مع التركيز على تطبيق استراتيجيات متقدمة في مكافحة الجراد ومنع انتشاره بشكل أكبر.