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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة زواجات.. زوجة أبو بكر البغدادي تكشف أسرارًا صادمة عن علاقاته بالنساء

ابو بكر البغدادي
ابو بكر البغدادي

كشفت الزوجة الثالثة لزعيم تنظيم داعش الأسبق، أبو بكر البغدادي، نور إبراهيم أسرارًا صادمة عن زعيم التنظيم المقتول.

وقالت أسماء في تصريحات لقناة "العربية"، إنها عاشت مع زوجاته وسباياه الـ9 في نفس المنزل، مضيفة أنه كانت هناك خلافات كبيرة بينها وبين زوجة البغدادي السورية.

ولفتت إلى أن البغدادي كان يزور عائلته مرة واحدة أسبوعيا، وطلب استعادة زوجتيه السورية والشيشانية ولم ننزعج من الأمر.

تعدد الزوجات

وأشارت نور “لا أعتقد أن تعدد الزوجات أمر جيد”، موضحة أن حذيفة ابن البغدادي الأكبر كان الأقرب إليه.

كذلك أوضحت أن أسرة الزعيم الداعشي لم تكن تحظى بأي حماية شخصية خلال تنقلها من العراق إلى سوريا ثم إلى تركيا.

وعن عدد الزيجات الكبير لقيادات التنظيم، رأت أن “دولة داعش المزعومة أصبحت عبارة عن دولة زواجات”.

وروت نور إبراهيم كيف كان يمضي البغدادي يومه في المنزل، مشيرة إلى أنه كان يبقى طوال النهار وحيداً في مكتبه الخاص، ولم يكن يتواصل مع نسائه إلا ليلاً.

وأشارت إلى أن الهواتف كانت ممنوعة تماما داخل بيت البغدادي.

البغدادي زعيم التنظيم المقتول ابو بكر البغدادي زوجة البغدادي السورية الزوجة الثالثة

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