إعلام النواب تزور "سمبوزيوم ومتحف أسوان المفتوح".. صور

تفقدت اليوم السبت، لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان.

كان فى استقبال الوفد البرلمانى، غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، واللواء ياسر عبدالشافي سكرتير عام مساعد المحافظة، وعمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدأت الجولة بزيارة "سمبوزيوم أسوان"ال٢٨ وكان فى استقبال الوفد البرلمانى الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية ، الذى أكد أن موقع الأعمال فى سمبوزيزم الدولى المشاركين فيه ٥ اجانب من جنسيات مختلفة "روسى واسبانى وصينى وبولندى وبريطاني" بالإضافة إلى ٤ مصريين أساسيين و٣ شباب ، موضحا أن ورش الشباب بدأت عملها يوم ١٦ يناير الماضى والختام فى ٥ مارس القادم.

من جانبه أكد الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى وكيل لجنة الإعلام عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن سمبوزيزم أسوان الدولة هو إحياء النحت على الجرانيت الذى اشتهر به الفنان المصرى القديم ،وبنفس الخامات التى كان يستعملها الفنان المصرى القديم بوجهة نظر معاصرة دولية ومحلي، حيث تستخدم الأحجار من جبال الجرانيت المتواجدة فى أسوان غلى بعد ٣ كيلو من السمبوزيوم، وهى نفس الأحجار التى استخدمها قدماء المصريين فى صناعة التوابيت ونحت المسلات.

وطالب "مصطفى" وزارة الثقافة بالإستمرار فى دعم الفعاليات الهادفة ، والتى من شأنها الحفاظ على التراث والتاريخ ،وأن أسوان هى من العواصم القديمة ذات التاريخ العريق.

كما تفقدت اللجنة المتحف المفتوح بأسوان الذى يضم عدد كبير من أعمال النحت والتى تم الانتهاء منها من خلال "سمبوزيوم أسوان الدولى "على مدار ال٢٨ عاما الماضية

من جانبها أوضحت النائبة الدكتورة منال هلال، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أنه لابد من استغلال المتحف المفتوح فى أنشطة مصاحبة ،بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمحافظة بهدف ترويج السياحه الفنية من خلال زيارات المتحف المفتوح الذى يستوعب الأعمال الفنيه السابقة كلها .

وأشارت "هلال" إلى أننا نحتاج أيضا إلى تعاون المحافظات والمطورين العقاريين لاستخدام نتاج الدورات السابقة فى ميادين مختلف المحافظات والمواقع العمرانية الجديدة سواء عامة الخاصة.

وأوضح موسى محمد المشرف على المتحف المفتوح باسوان أن المتحف يحتوى على الأعمال الفنية التى تمتد لـ٢٨ عاما حيث يضم ٣٧٥ قطعة فنية بخلاف الذى تم اعارته للمحافظات الأخرى والمنتشرة فى مختلف ميادين مصر والتى تقارب ٧٥ قطعة ، مشيرا إلى أن المتحف مقام على ٢٥ فدان ويزورة مصريين وأجانب.

من جانبها طالبت النائبة ضحى عاصى عضو لجنة الإعلام وزيرة الثقافة بحل أزمة المدعوين من الفنانين الأجانب الذين صدرت لهم تأشيرات مدتها ٣٠ يوما فى حين أن الإقامة تبلغ ٥٠ يوما مما تسبب لهم فى خسائر ماديه، وكان لابد من التنسيق الجيد واتمام كافة الاجراءات المتعلقه بدعوتهم وتواجدهم وعدم التسبب فى أى حرج لهم .

فيما شدد النائب عصمت زايد على ضرورة وضع المتحف المفتوح فى على خريطة الزيارات السياحية ويكون له خط مواصلات داخل المحافظة لتسهيل الوصول إليه، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء سور يحفظ حدود والقطع الفنيه داخل المتحف وتعيين حراسه من وقبل وزارة وزارة الداخليه ورصد ميزانيه لتطوير المتحف.

وأشارت النائبة منى عمر عضو لجنة الإعلام إلى أن صاحب فكرة إنشاء المتحف المفتوح الفنان آدم حنين ورغم ذلك لم يطلق اسم الفنان على المتحف ،مطالبة الاجهزة المعنية بإطلاق اسم الفنان الراحل على المتحف، وعمل بروتوكول بين وزارة الثقافة والمحافظات المختلفة لتوفير قطع فنية للميادين بما يظهر استمرارية عظمة المصرى على مر العصور.

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