سر الرقم 206| محمد صلاح سادسا في قائمة تاريخية للقرن الـ21

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، اليوم السبت، عن قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في القرن 21 على مستوى الدوريات المختلفة.

وشهدت القائمة التي نشرها الاتحاد الدولي، تواجد العديد من النجوم الكبار مثل الكاميروني صامويل إيتو أسطورة برشلونة، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول الحالي.

وأوضح الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء أن القائمة تجمع أهداف اللاعبين خلال الفترة من 1 يناير 2000 حتى 31 ديسمبر 2023".

وجاء إيتو في المركز الأول بتسجيل 282 هدفا، وخلفه المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة برصيد 229 هدفا.

واحتل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم مارسيليا، المركز الثالث بتسجيل 224 هدفا، وخلفه النيجيري رانتي مارتييز (218 هدفا).

وشهد المركز الخامس، تواجد المغربي يوسف العربي مهاجم أولمبياكوس اليوناني برصيد 215 هدفا، متفوقا على محمد صلاح السادس (206 أهداف).