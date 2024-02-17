طلب إحاطة بالبرلمان حول تأخر افتتاح ممشى أهل مصر بماسبيرو وقصر النيل

تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن تأخر إفتتاح ممشى أهل مصر بمنطقة ماسبيرو وقصر النيل ، مؤكدة أنها متنفس المصريين حيث تعد منطقة وسط البلد من أشهر المزارات فى العياد وفى غيره من المناسبات والإجازات وتعد بحق أيقونة المتنزهات ووجة مصر السياحية .

وأكدت " سلمى مراد " ، أن تلك المنطقة من أهم المناطق الجاذبة للمواطنين ،و أن ممشى أهل مصر على كورنيش النيل يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويهدف الممشى إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه، وهو من المشروعات الطموحة التي من شأنها أن تغير وجه القاهرة وتحديدًا المناطق المُطلة على النيل.

وطالبت عضو مجلس النواب بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع ، لأن مشروع الممشى ليس مجرد فكرة لتوفير مكان للترفيه بل تم تصميم المشروع ليدر دخلًا اقتصاديًا للبلد بالإضافة لقيمته كمشروع يخدم البيئة.

وأشارت إلي أن مشروع ممشى أهل مصر يهدف الدخول ضمن الأماكن الأكثر جذبًا للسياح واعتباره أحد مناطق الجذب السياحي على نهر النيل مما يحقق عوائد اقتصادية تنعش خزينة الدولة.