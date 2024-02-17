القبض على 36 مشجعا إثر اشتباكات قبل مواجهة ماينز وأوجسبورج بالدوري الألماني

أفادت الشرطة الألمانية، بوقوع اشتباكات بين 100 مشجع لفريقي ماينز وأوجسبورج، قبل مباراة الناديين، اليوم السبت، في الدوري الألماني لكرة القدم.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن الحادث كان شجارا، بعيدا عن حدود ملعب المباراة.

واعتقلت الشرطة الألمانية 36 شخصا، منهم 28 مشجعا لفريق أوجسبورج، وتم منع المقبوض عليهم من دخول مدينة ماينز.

وتعاني ألمانيا- التي تستعد لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2024، المقرر انطلاقها في يونيو 2024- من تصاعد أعمال الشغب في ملاعب كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وشملت حالات الشغب الجماهيري بالملاعب الألمانية في دوري الدرجتين الأولى والثانية، احتجاج مشجعي الأندية على صفقة استثمارية محتملة بالدوري الألماني.