ضحية حادث سويسرا.. شقيق مريم مجدي يكشف مفاجأة مدوية..فيديو

كشف أحمد مجدي شقيق مريم ضحية حادث سويسرا، تفاصيل واقعة وفاة شقيقته في سويسرا بعد سفرها لجلب أبنائها من والدهم.

وقال أحمد مجدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نرغب في عودة أبناء شقيقتي من سويسرا ".

وأضاف:" أبناء شقيقتي بدون عائلة لأنه بموجب القانون السويسري ففي حالة إدانة الأب غير مسموح لعائلة الأب باستضافة الأطفال".

وتابع احمد مجدي:" أبناء شقيقتي عاشوا عمرهم في مصر ودخلوا المدارس هنا لكنهم سافروا منذ 8 شهور فقط"، مضيفا:" القانون السويسري ينص على إيداع الأطفال في دار رعاية أو عرضهم للتبني لأنهم بدون عائلة في سويسرا الان ".

وأكمل مجدي:" الأطفال متواجدين في مركز لحماية الأطفال في سويسرا"، مضيفا:" اللي قتل مريم زوجها وانا متأكد لأن زوج شقيقتي هرب لسويسرا بالأبناء ".