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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

على غرار تحدي دلو الثلج|حملة رمضانية تثير الجدل على السوشيال ميديا .. هل تحاول تجربتها ؟

تحدي دلو الثلج
تحدي دلو الثلج

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، يتم التجهيز لمبادرات الخير المختلفة ومن ضمنها حملة أثارت الجدل مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لارتباطها بتحدي الثلج الشهير.. فما القصة؟

يذكر أن تحدي دلو الثلج (بالإنجليزية: Ice Bucket Challenge)‏ تصدر التريند الفترة الماضية، حيث يتمثل في أن يقوم المتحدي بسكب وعاء من الماء المثلج فوق رأسه أو يتبرع بـ 100 دولار.

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يذهب التبرع لصالح حملة تهدف إلى نشر الوعي حول مرض التصلب العضلي الجانبي وجمع التبرعات لمكافحته. 

وتهدف المبادرة إلى جمع أموال والتوعية حول مرض التصلب العضلي الجانبي، الذي يصيب الجهاز العصبي بالضمور، ويسبب نسبة وفيات عالية بين مصابيه، وانضمت العديد من الشخصيات العامة للتحدي.

ما هو تحدي الخير؟

وفقا لما تم الإعلان عنه، فإن مبادرة تحدي الخير في شهر رمضان تهدف إلى تشجيع الناس على القيام بالأعمال الخيرية وإطعام الأسر الفقيرة خلال الشهر الكريم. 

تحت شعار "لسة فينا خير" تستهدف الحملة المرتقبة ألف بيت وألف كرتونة كبداية مع فتح الباب أمام الجميع للمشاركة بهدف تعزيز روح التعاون والعطاء في المجتمع، وتذكير الناس بأهمية مساعدة الآخرين والتفكير في الأشخاص الذين يعانون من ضيق الحال خاصة خلال الظروف الاقتصادية الحالية.

تطبق المبادرة تحدي مختلف من نوعه في الخير، يشبه في أسلوبه "تحدي الثلج"، حيث يقوم كل شخص بتحدي غيره لفعل الخير وغيره يتحدى شخص آخر حتى يصل تحدي الخير إلى الجميع في شهر رمضان.

وفي حال عدم قيام الشخص بتحدي الثلج، يتم دفع مبلغ من المال يذهب لدعم الأسر الفقيرة وإفطار المزيد من الأسر على مدار شهر رمضان.

ويمكن للجميع من أفراد ومؤسسات، المشاركة في التحدي عن طريق التبرع بالطعام أو المال أو بالمشاركة في الأنشطة الخيرية المختلفة التي تنظمها المبادرة.

كما يمكن أن تشمل الأنشطة الخيرية في إطار تحدي الخير في رمضان توزيع الوجبات الإفطار على الأسر الفقيرة، وتوزيع سلات غذائية، وتنظيم وجبات إفطار جماعية للمحتاجين، وتوزيع الملابس والمواد الأساسية على الأسر المحتاجة، وتقديم المساعدة للأيتام والمسنين وغيرهم من الفئات المستحقة في المجتمع.

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