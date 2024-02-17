الوقت ليس في صالحنا.. قطر: نتوقع صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل قريبًا

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن أن بلاده تتوقع صفقة تبادل قريبًا وتبذل كل ما في وسعها للوصول إليها.

وأضاف محمد بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه خلال الفترة الماضية حققت قطر نجاحات في المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل بشأن الرهائن.

ولفت إلى أنه لا تزال هناك بعض الصعوبات في الشق الإنساني من المفاوضات بشأن اتفاق غزة، مشيرًا إلى أنه مع تطور الأوضاع في رفح سيكون الوضع خطيرًا في المنطقة كلها.

وتابع قوله "إذا تمكنا من معالجة الحزمة الإنسانية ضمن اتفاق غزة سيمكننا تجاوز العقبات في المفاوضات".

وأشار "لا يوجد تقدم بشأن الحديث عن حل الدولتين ونحتاج إلى النظر لمستقبل أفضل للشعوب".

وأكد وزير الخارجية القطري أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الفلسطينيين وهي الموكلة بالتفاوض نيابة عنهم، مستطردًا أن شعب غزة يتعرض للقتل والنزوح ولم نر نفس الموقف في صراعات أخرى.

وأشار "التذبذب في مواقف حلفائنا تجاه النزاعات المختلفة أمر خطير على مستقبلنا"، موضحًا أن الوقت ليس في صالح المنطقة ومع قدوم شهر رمضان سيكون الموقف خطيرًا.