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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء القطري يعرب عن قلقه إزاء تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحماس

صدى البلد

تناول محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس خلال ظهوره في مؤتمر ميونيخ الأمني. وأعرب في تصريحاته عن شعوره بالإلحاح، قائلا إن "الوقت ليس في صالحنا" فيما يتعلق بالمفاوضات لإنهاء الحرب.

واعترف آل ثاني ببعض التقدم الذي تم إحرازه في الأسابيع الأخيرة، لكنه سلط الضوء على عدم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى الخلافات المستمرة بين الطرفين. وشدد على أهمية معالجة الأوضاع الإنسانية والإفراج عن المعتقلين في أي اتفاق محتمل.

وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب إذا تم استيفاء الظروف المواتية. ومع ذلك، حذر من أن الأنماط الأخيرة لم تكن واعدة، مما يؤكد التحديات التي لا تزال قائمة أمام التوصل إلى حل.

وقال آل ثاني: "أنا أؤمن بهذا الاتفاق، فنحن نتحدث على نطاق أوسع"، في إشارة إلى تعقيد المفاوضات. وعلى الرغم من النكسات، أكد مجددا التزامه بالبقاء متفائلا بشأن آفاق السلام.

وسلطت تصريحات آل ثاني الضوء على الطبيعة الدقيقة للمفاوضات والجهود المستمرة للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ومع استمرار الصراع، يواصل أصحاب المصلحة الدوليون مراقبة التطورات عن كثب على أمل تحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة.

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