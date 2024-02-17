تخصصات عديدة .. قافله طبيه بدمياط الثلاثاء المقبل

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، عن تنظيم قافلة طبية مجانية شاملة في تخصصات الباطنة والأطفال والمسالك البولية والأنف والأذن والعظام ونساء وجلدية وجراحة عامة وسونار ، يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي سيتم تحويلها لمستشفي دمياط العام ومستشفى دمياط التخصصي.

وسيتم الكشف المبكر علي أمراض الكبد والكبد الدهني شامل الأشعة والتحاليل وتحويل الحالات التي تستدعي الي مستشفي الكبد بشربين، وذلك بالتعاون مع العالم الجليل الدكتور جمال شيحة رئيس جمعية رعاية مرض الكبد بشربين

مع صرف العلاج مجاني لجميع الحالات.