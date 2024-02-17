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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ فريدة عثمان ببرونزية بطولة العالم للألعاب المائية

فريدة عثمان
فريدة عثمان

هنّأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السباحة المصرية فريدة عثمان على فوزها بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.67 ، ببطولة العالم للألعاب المائية، التي تقام في قطر.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجاز الكبير الذي حققته عثمان، مؤكداً أنه يُعدّ إنجازاً تاريخياً لمصر في هذه البطولة، ويُضاف إلى سلسلة إنجازاتها المُشرفة على المستوى الدولي، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققته البطلة المصرية من إنجاز يُؤكّد على تميزها وريادتها في رياضة السباحة، ويُعزّز من مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

وتوجه صبحي بالشكر والتقدير إلى عثمان على جهودها المُخلصة وتصميمها على تحقيق الإنجازات، مُؤكداً على دعم وزارة الشباب والرياضة الكامل لها ولكل الرياضيين المصريين من أجل مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المحافل الدولية.

من جانبها، أعربت فريده عثمان عن سعادتها الغامرة بحصولها على الميدالية البرونزية، مؤكدةً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون دعم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسباحة.

وأهدت فريده عثمان فوزها إلى الشعب المصري، ووعدت ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

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