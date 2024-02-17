الأهلي يحصد الكأس العام لبطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية لمرحلة 19 سنة

حصد فريق السباحة التوقيعية بالنادي الأهلي لمرحلة ١٩ سنة الكأس العام لبطولة الجمهورية التي أقيمت منافساتها بفرع مدينة نصر خلال يومي 16 و17 فبراير الجاري.

وتوج النادي الأهلي مرحلة 19 سنة بالمركز الأول في مسابقة الفرق، كما حصد المركز الثالث في مسابقة الأكروبات، بينما جاء في المركز الثالث لمسابقة الفردي.

ويتكون الجهاز الفني والإداري لألعاب الماء من وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، وعمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحة التوقيعية، ولمياء مختار المستشار الفني للفريق، وإنجي الرفاعي مدير قطاع الناشئات، ويسرا عدلي مدربة الفريق، ولينا نصير المدير الإداري.