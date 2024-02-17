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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تودع كأس العالم للكرة الشاطئية.. والإمارات وإيطاليا تتأهلان لربع النهائي

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية

تأهل المنتخب الإماراتي لكرة القدم الشاطئية، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية "الإمارات 2024"، بفوزه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 3-2، في مباراتهما على الملعب الرملي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة المقامة في دبي حتى 25 فبرايرالجاري.

وأحرز أهداف الإمارات، علي محمد، عبد الله عباس وراشد عيد، وهدفي أمريكا اليساندرو كانال وكريستوفر توث.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 6 نقاط، واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب إيطاليا، وتأهل المنتخبان معا إلى الدور ربع النهائي.

بينما ودع منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، المونديال رسميًا باحتلالهما المركزين الثالث والرابع بالترتيب دون نقاط.

كما تأهل منتخب تاهيتي إلى الدور ربع النهائي، بعدما حول تأخره أمام منتخب إسبانيا بثلاثية نظيفة، إلى فوز بنتيجة 5-3.

وسجل أهداف تاهيتي، تينيروراري هدفين، وكل من تاياري وتيبا ولاباستي هدف واحد، واختير هيمانو تاياري لاعب تاهيتي، رجل المباراة.

وأحرز أهداف إسبانيا أرياس، باتيس، ودونا حارس إسبانيا، ليصبح أول حارس مرمى يهز الشباك في هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

وتتواصل مباريات البطولة مساء غد الأحد، بأربع مواجهات تلتقي فيها اليابان مع بيلاروسيا، والسنغال مع كولومبيا، ضمن المجموعة الثالثة، والمكسيك مع عمان، والبرازيل مع البرتغال، ضمن المجموعة الرابع.

ومن ناحية أخرى، أعرب مصطفى سمير، قائد منتخب مصر، عن اعتقاده بأن ضعف التحضيرات للبطولة، أحد الأسباب الرئيسية وراء اخفاق منتخب بلاده، والخسارة أمام الإمارات 1-2، وإيطاليا 2-6.

وقال في تصريحه لموقع الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا": "منتخب إيطاليا كان أكثر استعدادا، وعلى قدر أعلى من الجاهزية، والمنتخب المصري ليس ضعيفاً، وسبق أن تفوقنا على إيطاليا بنتيجة (3-2)، في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2023، ولكن لم يحالفنا الحظ اليوم".

وأضاف: "هناك فارق في الإمكانيات من جانب الاستعدادات واللعب على مدار الموسم، ومع ذلك المباراة كانت متقاربة، ولو كان لدينا تجهيز واهتمام أكثر من ذلك، كنا لنصبح في المربع الذهبي لكأس العالم".

وأوضح: "فوزنا السابق دفع المنتخب الإيطالي للاستعداد للمباراة بشكل أفضل، وكان موفقا اليوم، وهناك فارق في الأعمار أيضا بيننا وبينهم، ولذا كانوا أكثر جاهزية منّا".

وتابع: "هذا هو الفارق خلال الاستعداد لأهم بطولة في العالم، وهذا ليس عمل فترة بسيطة، ولكن يجب على الجميع الاستعداد لفترة طويلة قبل بطولة بحجم كأس العالم".

ويأمل المنتخب المصري أن ينجح في تحقيق انتصار شرفي في الجولة الأخيرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد مصطفى سمير، أن الفريق عازم على تسجيل أول انتصاراته في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للكرة الشاطئية.

وقال: "نتيجة اليوم لن تؤثر علينا في المباراة المقبلة، وسنحاول بكل ما لدينا تحقيق فوز في البطولة، وسنكون أكثر جاهزية أمام الولايات المتحدة الأمريكية".

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